La Juventus si sta preparando per l'ultimo match del 2024. Contro la Fiorentina servirà una prestazione importante, considerata l'importanza anche in termini di classifica. Sarà fondamentale dare continuità a un successo arrivato dopo una serie lunghissima di pareggi in Serie A. Verso la gara contro i viola ci sono state buone notizie dall'infermeria, con i recuperi di, che dunque tornano a disposizione di Thiago Motta. Discorso diverso invece per Nico Gonzalez, che sta svolgendo un lavoro di recupero per alleggerire i carichi Nella giornata di oggi, però, una novità molto importante è arrivata dal mercato, questa volta in uscita. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe comunicato ail suo inserimento nella lista dei giocatori cedibili. Il brasiliano potrebbe dunque lasciare il club bianconero già nella finestra di gennaio, infatti resta da monitorare l'interesse delSul fronte del mercato in entrata, invece, la Juve rimane vigile sulla situazione di. Il difensore rossonero ha ottenuto fin qui 15 presenze, e l'ultima da titolare risale allo scorso 6 ottobre. Al momento però il Milan vorrebbe escludere un trasferimento in prestito a Torino, per evitare un'altra situazione simile a quella di





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui