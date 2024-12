Danilo sul mercato: le ultime notizie

Laha preso una decisione importante per il futuro del suo capitano,. Secondo fonti ufficiali, il club ha comunicato al difensore brasiliano che è stato inserito nella lista dei giocatori cedibili. Una notizia che segna una svolta significativa nella carriera del classe 1991, simbolo di leadership e esperienza nella rosa bianconera. A riportarlo è Fabrizio Romano.La decisione è stata notificata direttamente a Danilo dalla dirigenza juventina. Nonostante il suo ruolo di capitano e il suo contributo nelle ultime stagioni, la società ha scelto di puntare su un rinnovamento della squadra, cercando nuove soluzioni sia tecniche che economiche. La Juventus, infatti, si trova in una fase di transizione, con l'obiettivo di ricostruire una rosa competitiva e al tempo stesso sostenibile dal punto di vista finanziario.Danilo, arrivato a Torino nell'estate del 2019 nell'ambito dello scambio con João Cancelo, ha rappresentato una figura fondamentale per la Juventus. In oltre 200 partite ufficiali con la maglia bianconera, il difensore brasiliano ha dimostrato versatilità tattica, adattandosi a vari ruoli in difesa e centrocampo, e ha spesso ricoperto la funzione di leader sia dentro che fuori dal campo.Il suo contributo è stato determinante anche in termini di carisma, soprattutto in un periodo di transizione per il club, segnato da cambiamenti tecnici e societari. La sua nomina a capitano è stata il riconoscimento di queste qualità, confermandolo come punto di riferimento per compagni e tifosi.