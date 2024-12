Le condizioni di Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo

Allenamento personalizzato quest'oggi per. L'esterno argentino, come raccolto dalla nostra redazione, sta seguendo un programma di recupero concordato con la società per smaltire i carichi e minimizzare il rischio di ulteriori ricadute, dopo il lungo stop per infortunio delle scorse settimane. Resta dunque da valutare la sua presenza per il match di domenica tra, che vivrebbe da ex: nella giornata di domani è previsto il provino decisivo.Buone notizie, invece, per quanto riguarda il resto dell'infermeria: sono tornati a lavorare in gruppo, infatti,, per i quali filtrano quindi buone sensazioni in vista del prossimo appuntamento in campo, l'ultimo del 2024 prima della Supercoppa italiana in Arabia. La loro presenza alla Continassa insieme ai compagni era già emersa da una Instagram stories condivisa da, membro del "winning team" di una partitella.