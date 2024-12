Le condizioni di Nico Gonzalez verso Juventus-Fiorentina

Come può cambiare la formazione?

Nico Gonzalez è tornato. O forse no. Intorno all'ambiente bianconero, probabilmente, questo è stato uno dei pensieri più ricorrenti delle ultime ore. Ma facciamo ordine. L'argentino è tornato in campo per la prima volta contro il, 73 giorni dopo l'infortunio di, ed è sceso in campo anche nelle due partite successive. L'impatto è stato senza dubbio positivo, con due reti e un assist che hanno fatto capire quanto possa essere d'aiuto nei meccanismi del gioco di. E dunque, perché Nico Gonzalez potrebbe rimanere fuori contro la Fiorentina La situazione è simile a quella di, anche lui rientrato dopo un lungo infortunio e rimasto però ai box nelle ultime due partite. Per entrambi i giocatori è stato concordato con staff medico e tecnico un piano di smaltimento dei carichi per alleggerire il lavoro anche verso il futuro. Se da un lato il brasiliano ha recuperato ed è a disposizione di Motta per la partita contro la, l'argentino invece non è ancora certo della convocazione, nonostante voglia fare il possibile per giocare contro i suoi ex compagni. La risposta definitiva? Si avrà domani e sarà doppia: saranno infatti l'allenamento della vigilia e, di conseguenza,di Thiago Motta a sciogliere gli ultimi dubbi.Dunque, se la convocazione di Nico Gonzalez non è ancora certa, Thiago Motta sta preparando delle possibili soluzioni alternative. Al momento l'opzione che sembra più probabile è, che oggi si è allenato in gruppo e potrebbe quindi ritrovare una maglia da titolare. L'olandese tornerebbe sulla trequarti, liberando spazio per il ritorno didavanti alla difesa insieme a, ma non è detto che a gara in corso non possa cambiare la situazione:può infatti far rifiatare sia il numero 5 sia l'ex Atalanta.





