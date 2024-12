La situazione di Rashford può influenzare quella di Zirkzee?

Sì,sarebbe una soluzione niente male per la. Se non altro perché il suo profilo sembra perfettamente sovrapponibile a quello tracciato da, un concorrente per Dusan Vlahovic, ma non un suo defilato "vice". La verità, però, è che il tecnico italo-brasiliano continua a confidare nell'arrivo di un altro attaccante a gennaio, quelche tanto ha saputo valorizzare nella sua esperienza al Bologna e che alnon ha mai davvero ingranato (ieri sera, nella partita poi persa contro il Wolverhampton, gli sono stati concessi soltanto i "soliti" dieci minuti nel finale).Come scrive Tuttosport, la situazione dell'olandese è direttamente intrecciata a quella di Rashford, che ormai con i Red Devils è in rottura totale ed è considerato in partenza, eventualmente anche in prestito. Non è nemmeno da escludere, però, che a gennaio possano partire entrambi, anche perché dalle parti di Old Trafford stanno monitorando da vicino le evoluzioni intorno ad altri grandi attaccanti, da Victor Osimhen in Turchia a Dani Olmo al Barcellona, per accontentare le richieste del nuovo tecnicoper cui ha investito parecchio di recente. Tutti scenari di mercato, dunque, destinati a scaldarsi sempre di più. Con un potenziale effetto domino che potrebbe finire per coinvolgere anche la Juventus.





