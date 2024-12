Rashford sul mercato: la posizione della Juventus

Nemmeno la cura targata Ruben Amorim sembra in grado di avere effetto su un Manchester United sempre più in difficoltà e sconfitto anche nel Boxing Day dal Wolverhampton. Un tonfo, l'ennesimo, davvero pesante e che ora rischia di aprire ad una vera e propria rivoluzione nel mercato di gennaio.Tra i possibili sacrificati potrebbe rientrare ancheche, contro gli Wolves, è stato escluso dai convocasti per la quarta partita consecutiva. Sintomo di un rapporto ormai logoro con il tecnico portoghese. In altre parole, l'inglese classe 1997 è sul mercato e non è difficile pensare che la concorrenza possa intensificarsi in concomitanza dell'apertura del mercato invernale.La Juventus, di fronte alla possibile uscita da Manchester di Rashford prende inevitabilmente appunti, anche se il costo proibitivo del cartellino (50 milioni) offre ai bianconeri la soluzione del prestito come unica via percorribile.Tuttavia la volontà di Cristiano Giuntoli è molto chiara. L'unico attaccante in uscita dal Manchester United per il quale i bianconeri potrebbero davvero effettuare una mossa concreta rimane Joshua Zirkzee. Quella di Rashford, ad oggi, rimane una semplice e sicuramente intrigante suggestione.





