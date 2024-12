Una stagione complicata



L'inserimento della Juventus

Tre anni dopo il suo arrivo alsi trova di fronte a una scelta importante per il suo futuro. Approdato in rossonero il 22 gennaio 2021 dal Chelsea per una cifra complessiva di 35 milioni di euro tra prestito e riscatto, il difensore inglese classe 1997 è legato al club fino a giugno 2027 con uno stipendio netto di 3,5 milioni di euro a stagione. Finora, Tomori ha collezionato 157 presenze con la maglia del Milan, segnando 7 gol, fornendo 1 assist e ricevendo 30 ammonizioni e 2 espulsioni (una diretta e una per doppia ammonizione).Nella stagione attuale,è fermo a 15 presenze e non parte titolare in campionato dalla sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina dello scorso 6 ottobre. Durante quella partita, si è verificato l’episodio controverso del secondo rigore battuto da Tammy Abraham, che ha deciso di calciare al posto del rigorista designato Christian, suscitando l'ira del tecnico Paulo Fonseca.deve decidere se continuare a lottare per riconquistare il posto da titolare al Milan o se intraprendere una nuova avventura altrove. Al momento, l’ipotesi di un addio sembra più probabile per la prossima estate piuttosto che nella finestra di mercato invernale. Questo darebbe sia al giocatore che al club il tempo necessario per valutare le opzioni, soprattutto considerando l’incertezza legata alla guida tecnica del Milan. Non è ancora chiaro se Paulo Fonseca resterà sulla panchina rossonera o se sarà sostituito, una variabile che potrebbe influenzare significativamente il destino di Tomori.In caso di addio,anche se non escluderebbe altre destinazioni. L'interesse di un club prestigioso come la Juventus, ad esempio, rappresenta una tentazione difficile da ignorare.Tuttavia, il Milan è determinato a evitare un caso simile a quello di, ceduto ai bianconeri e subito diventato fondamentale per Thiago Motta. Per questo motivo, il club rossonero preferirebbe cedereall’estero, evitando di rinforzare una diretta concorrente in Serie A. In ogni caso, il Milan esclude la possibilità di un trasferimento in prestito verso Torino o altri club italiani.