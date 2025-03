Juventus-Genoa 1-0, PAGELLE: contava vincere, e non c'è niente di più

2025 Getty Images

Una vittoria è una vittoria. Per di più fondamentale. La Juve batte il Genoa per 1-0 e lo fa con il gol del migliore in campo, quel Kenan Yildiz che ha alzato il livello di qualità, personalità e struttura. Il turco ha risposto, ma in serie l'hanno fatto un po' di giocatori. E non tutti.Tudor dovrà sbrogliare una matassa decisamente complicata, una squadra che è parsa parente più prossima a quella crollata nell'ultimissimo periodo e in generale nella difficoltà più totale da Eindhoven in poi. Si deve lavorare. E si può lavorare.

Era fondamentale iniziare bene e la Juventus l'ha fatto: godersi questa serenità, ricordandosi che dalla prossima si riparte da zero.