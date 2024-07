La scena se l'è presa - giustamente - "il faraone" Khephren Thuram , che dopo essere stato ufficializzato come nuovo giocatore dellaha rilasciato dichiarazioni capaci di entusiasmare subito i tifosi (e di "indispettire" il fratello, l'interista Marcus). La giornata di oggi, mercoledì 10 luglio, ha però regalato anche tante altre notizie al mondo bianconero, già dalle prime ore della mattinata quando si è assistito anche concretamente all'inizio della nuova stagione, con l'arrivo al JMedical (e poi alla Continassa) di tutti i giocatori - ancora pochi per il momento - a disposizione fin da ora del tecnico Thiago Motta.E poi, come sempre in questi caldi giorni di estate, tante indiscrezioni e notizie di calciomercato, in una sessione che promette di regalare ancora tante scintille.