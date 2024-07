Juventus, il primo allenamento con Thiago Motta

Pre-season is officially underway! pic.twitter.com/3Okc3PNeAw — JuventusFC

La, tramite il proprio sito ufficiale, condivide il report del- ancora pochi, in realtà, quelli effettivamente a disposizione - agli ordini del nuovo misterLa Juventus, rappresentata da un primo gruppo di calciatori che ha sostenuto in mattinata le visite mediche al J|Medical , è scesa in campo nel pomeriggio al Training Center per la prima volta agli ordini die del suo staff.I bianconeri, dopo una prima fase di riscaldamento, hanno svolto una fase di possesso palla e successivamente si sono focalizzati su esercitazioni tecniche.Domani la squadra sarà attesa da una doppia seduta di allenamento, al mattino e al pomeriggio.