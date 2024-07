Raduno Juve, la DIRETTA del primo giorno

9:58 - Arrivati al JMedical Miretti, Locatelli e Arthur

9:40 - Visite terminate per Mattia Perin

9:21 - Matias Soulè arriva al JMedical

8:42 - Tommaso Barbieri è arrivato al JMedical

8:19 - Perin, Carlo Pinsoglio e Nicolussi Caviglia sono i primi ad arrivare al JMedical

7:50 – Sono già diversi i tifosi bianconeri presenti al JMedical, in attesa dell’arrivo dei primi calciatori bianconeri.

Si alza il sipario sulla Juventus 2024/2025. Oggi inizia ufficialmente il raduno della squadra bianconera, segnando l'avvio della nuova stagione. Il nuovo tecnico,, dovrà affrontare le sfide iniziali senza il gruppo al completo, dato che molti giocatori sono ancora in ferie post-impegni con le rispettive nazionali, tra Europei e Copa America.Nonostante queste assenze, il lavoro comincia subito sia dal punto di vista fisico che tattico.e il suo staff si concentreranno sulla preparazione atletica e sulla definizione delle strategie di gioco per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva che possa distinguersi su tutti i fronti, sia in Italia che in Europa., con l’ambizione di raggiungere traguardi importanti e di regalare emozioni ai tifosi.