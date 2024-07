ma sono già arrivati diversi giocatori, soprattutto i più giovani, per svolgere le visite mediche di rito prima di iniziare la preparazione. Ieri è stato il turno dimentre questa mattina si è visto Arek Milik, che sta recuperando dall'infortunio subito in nazionale.Huijsen, rientrato dal prestito di sei mesi alla Roma, si metterà fin da subito a disposizione del nuovo allenatore, Thiago Motta mentre Milik dovrà ancora aspettare prima di tornare in campo. Per entrambi il futuro alla Juve è in bilico; se arrivano proposte adeguate possono lasciare Torino. Una situazione che vivranno molti altri giocatori che da domani arriveranno a Torino.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui