Khephren Thuram alla Juve: la reazione del fratello Marcus

ha già bene in mente che cosa significa essere parte della. Nella sua prima intervista ai canali ufficiali bianconeri l'ha definita "il club più grande d'Italia" , memore per sua stessa ammissione delle parole di papà Lilian: "Per lui è il più bello del mondo. Mi ha detto che qui, quando giochi, è per vincere. Sempre".Dichiarazioni forti, che raccontano di un giovane giocatore ben consapevole di che cosa implichi il Dna bianconero, cosa che evidentemente è nota anche a suo fratello maggiore Marcus, pronto a iniziare la sua seconda stagione nell', storica rivale della Vecchia Signora: "Khéphren Thuram è figlio unico" , ha scritto scherzosamente sui social l'attaccante, che ha sfruttato le sue Instagram stories anche per condividere il video con cui ieri il fratellino ha dato l'addio al Nizza, preannunciando l'inizio di una nuova avventura, e anche un post di annuncio del suo passaggio alla Juventus, squadra di cui lui stesso conosce sicuramente l'importanza.Sui profili di entrambi i Thuram, poi, è comparso un post della, che ritrae insieme i tre Thuram, papà Lilian con i due figli. "Football Heritage" la caption, "eredità calcistica", in sostanza. Che parla già da sé, guardando al futuro senza dimenticare il passato.