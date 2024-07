Juventus, le prime parole di Khephren Thuram

Khephren Thuram è un nuovo calciatore della Juventus. Queste le sue prime parole ai canali ufficiali della società bianconera."Giornata molto bella. Essere qui è una cosa che sogno da piccolo. L’emozione è grande e bella"."Mi ricordo che mio papà giocava qui, allo stadio Delle Alpi. Mi ricordo di Zlatan (Ibrahimovic ndr), era il miglior giocatore del mondo quando ero piccolo. Mi ricordo che vivevo qui con mio fratello e andavo a scuola"."Mi ha detto che la Juve è un grande club, il più grande d’Italia, per lui il più bello del mondo. Mi ha detto che qui, quando giochi, è per vincere. Sempre"."La prima volta che mi ha contattato giocavo al Monaco, ero diciassettenne. Non sono venuto qua, sono andato al Nizza. Sono rivenuti quest’anno ed ero molto contento. Per me è il club più grande d’Italia. Quando la Juve ti contatta si dice sicuramente si"."Sono un giocatore a cui piace correre con la palla, difendere, attaccare. Mi piace il football, essere sul campo con i compagni e vincere"."Saluto i tifosi e spero di vederli presto. Fino alla fine".





