Ritiro Juventus giorno 1, i retroscena

È iniziata la nuova stagione, oggi in maniera ufficiale. L'attesa è finita dunque, questo è quello che viene da dire. Se negli scorsi giorni alsi è visto il nuovo tecnico, Thiago Motta e qualche giocatore sfilare oggi invece sono arrivati tutti coloro che non hanno avuto impegni con le loro nazionali.Mattia, Hanse Fabiosono stati i primi ad arrivare al centro medico bianconero. Poco dopo è arrivato anche Tommasoil cui prestito non sembra essere così imminente, Thiago Motta lo valuterà. Il più disponibile invece è stato, ha firmato sia in entrata che in uscita autografi e scattato selfie, oltre mezz'ora si è intrattenuto con i tifosi. Manuelinvece è sembrato il più concentrato, per lui sarà la stagione del riscatto dopo l'esclusione dai convocati all'Europeo di Luciano Spalletti. Il più acclamato dai tifosi però è stato Matias Soulè, con un "resta con noi". Futuro ancora incerto per l'argentino che però gode della stima di Thiago Motta. Per non perderti nulla del primo giorno dal JMedical segui il nostro video, sotto.





