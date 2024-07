Juventus, la strategia per arrivare a Sancho

Laè attiva, più che mai, sul mercato. Definiti già gli arrivi di Khephren Thuram, Michele Di Gregorio e Douglas Luiz l'obiettivo è Teun Koopmeiners ma non solo. Un nome molto caldo tra le mura della Continassa è quello di Jadon, di proprietà del Manchester United ma che l'ultima stagione ha giocato con la maglia del Borussia Dortmund. Ora però può diventare un obiettivo concreto per la Juventus, come riferito oggi da Romeo Agresti nella live sul nostro canale YouTube. Si è pensato ad uno scambio inizialmente. La dirigenza bianconera ha proposto uno scambio con i Red Devils inserendo Federiconella trattativa. L'esterno classe 1998 resta in uscita dalla Vecchia Signora come ormai noto. Un no secco dal club di Premier League, che però vuole trovare una sistemazione a Sancho per la prossima stagione. La dirigenza bianconera ora è al lavoro per proporre altre soluzioni per arrivare a Sancho.





