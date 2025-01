Juventus, il mercato LIVE: accelerazione su Renato Veiga

Redazione Calciomercato

Nel giorno in cui latorna a giocare la Champions League, dove sarà impegnata contro il Brugge (calcio d'inizio ore 21), non si ferma il mercato. Sono previste molte novità nei prossimi giorni, sia nel mercato in entrata che per le possibili uscite. Cristianosta portando avanti diverse trattative, soprattutto in difesa. L'asse più caldo in questo momento è quello con il Chelsea.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.

Juventus, mercato LIVE 21 gennaio

Situazione in bilico per Vlahovic e Douglas Luiz.- La Juventus spinge per Renato Veiga, dialoghi in corso con il Chelsea. Le ultime sul portoghese.