Il Manchester City tiene in 'bilico' la Juventus: per Cambiaso e Douglas Luiz la stessa strategia

Manchester City su Cambiaso e Douglas Luiz: gli aggiornamenti

Laquesta sera sarà in Belgio, contro ilma il club bianconero sta affrontando anche un'altra partita, quella sul mercato. E in questo senso, la "gara" si giocherà in l'Inghilterra. E' dalla Premier League infatti che può passare il mercato della Juventus. Per ciò che riguarda gli acquisti, con Renato Veiga obiettivo concreto. Ma anche per le eventuali cessioni di. Gli occhi sono puntati su Manchester, sponda City.Sia Cambiaso che Douglas Luiz sono attesi dal primo minuto nella sfida di Champions League. Nessun pensiero al mercato quindi, nonostante l'interesse delper i due giocatori. Più che un interesse in realtà, perché come raccontato negli ultimi giorni, i Campioni d'Inghilterra si sono mossi per Cambiaso e Douglas. Non ancora abbastanza però per iniziare una vera trattativa.

Il City infatti fino ad ora ha scelto una strategia chiara, ovveroe se ci sono i margini per portarli a Manchester a gennaio. Con la Juventus invece non risultano contatti diretti e anche così si spiegano le ultime parole di Cristiano Giuntoli. Per l'esterno italiano la situazione rimane la stessa: serve una super offerta, solo così la Juve lo lascerà partire a metà stagione. Per Douglas Luiz invece, la distanza con il City riguarda prima di tutto la formula visto che da Manchester pensano più ad un prestito senza obbligo di riscatto o addirittura secco mentre i bianconeri valuterebbero proposte solo a titolo definitivo o con condizioni facili per il riscatto. E la novità è che, contattando anche nella giornata di ieri l'entourage.