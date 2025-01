Renato Veiga-Juventus: blitz di Giuntoli a Londra, si tratta su formula e cifre con il Chelsea

Getty Images

Da un giorno all'altro il mercato dellapuò prendere pieghe diverse. Questione di tempistiche e scenari che cambiano, come spesso avviene a gennaio, quando oltre al mercato ci sono le questioni di campo che condizionano le squadre e i movimenti.Ciò che rimane centrale per la Juve però è la necessità di rinforzarsi in difesa con due giocatori. Una traccia da seguire con attenzione è quella per Renato Veiga del Chelsea. Cristianosta portando avanti in queste ore i contatti per il portoghese e nella giornata di ieri è stato a Londra proprio per accelerare sul giocatore.

Renato Veiga alla Juventus? Formula e cifre dell'operazione

La Juventus sa che sul giocatore ci sono tanti club, in particolare il Borussia Dortmund, che aveva già effettuato un approccio diretto con il Chelsea, senza però riuscire a trovare al momento l'intesa. Ma anche Marsiglia, Stoccarda e Napoli seguono Veiga. L’idea della Juve, sarebbe quella di prendere il portoghese iUno dei nodi principale rimane quello del prezzo, visto che il giocatore è stato pagato 14 milioni in estate ed ha ampi margini di crescita. Venti milioni potrebbero non bastare per ottenere il sì del Chelsea. Valutazioni in corso quindi e dialoghi apertissimi tra Juve e Chelsea per avvicinarsi all'intesa.