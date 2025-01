Vlahovic e Douglas Luiz, le due mosse 'forti' di Thiago Motta: messaggio per il mercato

A gennaio per il mercato i segnali arrivano anche dal campo e dalle scelte che vengono fatte. L'assenza di Renato Veiga nell'ultima partita del Chelsea ad esempio indica come il giocatore sia pronto a lasciare il club,, che è in trattativa con laOppure, la titolarità di Andrea Cambiaso, sia con il Milan che questa sera in Champions ha fatto capire che al momento la cessione al Manchester City non è ancora così vicina (ma resta possibile). Ecco perché anche le mosse di Thiago Motta per la sfida con il Brugge lasciano tracce sul mercato. E il riferimento è a Dusan Vlahovic e Douglas Luiz.

Vlahovic e Douglas Luiz: i messaggi per il mercato



Cosa succede con Vlahovic

La situazione di Douglas Luiz

Come svelato ieri, questa sera con il Brugge Motta è intenzionato a lanciare di nuovo dal primo minuto Douglas Luiz , mentre viaggia verso la seconda esclusione consecutivacon Nico Gonzalez ancora utilizzato da attaccante. Il messaggio ai giocatori e all'esterno è chiaro. Messaggi non per forza "intenzionali" del tecnico, che prima di pensare al mercato è concentrato sul campo e sul fare le scelte migliori per la Juve, ma comunque che arrivano.Il primo, per il centravanti serbo, che non è più insostituibile e dopo aver giocato senza fermarsi (se non per infortunio) in tutta la prima parte di stagione, ora si ritrova a dover lottare per una maglia da titolare. E dovrà farlo ancora di più appena Kolo Muani sarà a disposizione.. Alla Continassa erano già pronti ad ascoltare eventuali offerte per Vlahovic, adesso ancora di più perché Thiago sta dimostrando di poter fare a meno già nell'immediato di lui. La scelta per Brugge-Juve lo dimostra.E poi c'è l'altra mossa forte dell'allenatore, legata a Douglas Luiz, che sta alternando partite da titolare ad altre in cui subentra. Con il Torino era tornato dal primo minuto dopo mesi, poi due panchine di fila con Atalanta e Milan e questa sera in Belgio di nuovo titolare, almeno stando alle ultime informazioni. Da oggetto misterioso il brasiliano è diventato un elemento tenuto in alta considerazione da Motta.vedi Locatelli contro il Brugge. La nuova centralità dell'ex Aston Villa è un segnale per il giocatore, che non si guarda più attorno come fino a qualche settimana fa in cerca di una soluzione. Ma soprattutto per i club che si sono mossi a gennaio,