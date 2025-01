Brugge-Juventus, tentazione Douglas Luiz dal 1': le possibili scelte di Thiago Motta

Simone Arveda

L'occasione di Douglas Luiz in Brugge-Juventus

Che significa, in altre parole, chevede una maglia da titolare per il match di domani tra, potenzialmente decisivo per il cammino bianconero in. Il classe 1998, come raccontato da Romeo Agresti nel nostro format BN Live, prenderebbe il posto di, che così avrebbe modo di rifiatare un po' in un periodo molto intenso per la squadra di, attesa sabato da un altro big match di campionato, quello contro il Napoli in trasferta.

La probabile formazione della Juventus

E per l'ex Aston Villa si tratterebbe di un'enorme occasione, tanto più in questi giorni in cui il suo nome è tornato prepotentemente al centro di discorsi di mercato con una possibile mossa del Manchester City : Douglas Luiz, tra difficoltà di ambientamento alla Continassa e vari problemi fisici, non ha ancora messo davvero in mostra le sue qualità con la nuova maglia, collezionando appena, senza goal né assist.In Belgio Douglas sarebbe affiancato da, davanti a una difesa in cui non sono attese sorprese (anche perché qui, a differenza che davanti, le scelte non abbondano… ): saranno Nicolò Savona, Federico Gatti, Pierre Kalulu e Andrea Cambiaso a fare da scudo a Michele Di Gregorio, mentre in attacco dovrebbero vedersi i due marcatori del match di sabato -- con Teun Koopmeiners nell'ormai consueto ruolo di sottopunta alle spalle di. Toccherà ancora all'argentino dunque, con tutta probabilità, occupare la casella del nove, conin panchina e pronto eventualmente a subentrare come nella gara contro il Milan. Quando - Thiago Motta lo ha precisato - la scelta di escluderlo dall'undici titolare è stata di natura tecnica, e non dettata dalla prudenza dopo l'affaticamento muscolare. Se lo scenario di cui vi abbiamo parlato fosse confermato, comunque, è facile intuire che i riflettori più forti saranno quelli accesi su Douglas Luiz, quello con il numero 26.