Thiago Motta in conferenza: 'Sono raffreddato ma domani sarò al 200%. Vlahovic può essere un attaccante mobile. In campo vanno i migliori'

Dopo il grande successo contro il, la Juventus affronta ilnella settima giornata di Champions League. I bianconeri cercano una vittoria decisiva per alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.Alla vigilia della sfida, lunedì 20 gennaio, l’allenatoreparlerà in conferenza stampa alle 17:50 per analizzare la partita e rispondere alle domande dei media. Una gara cruciale attende la squadra, che punta a confermare il proprio valore sul palcoscenico europeo, mantenendo alta la concentrazione contro un avversario insidioso come il Brugge.

Brugge-Juve, la conferenza di Thiago Motta

- Sono felice perchè dà alternative per iniziare ma anche a partita in corso e aiuterà, sperando si di continuità- Ottima squadra, complicata da affrontare. Noi siamo pronti a tutto, dobbiamo fare una grande prestazione per vincere.- Titolare? Non te lo posso dire. Contro il MIlan fuori per scelta tecnica. Adesso abbiamo tante scelte, non è importante la quantità del minutaggio ma la qualità e questa è la nostra filosofia.- Vediamo il momento di ognuno di loro. Tantissime buone prestazioni senza ricompensa fino ad oggi, senza vittoria che è l'obiettivo. L'attacco, anche Dusan può essere mobile, sa giocare, sa muoversi e collegarsi con i compagni. Può fare quello visto contro il Milan.- Vedo una crescita, ma non solo nelle ultime. La vedo dall'inizio, nonostante infortuni, trasformazione della rosa, squadra giovane. Nell'ultima contro il Milan, avendo l vittori, sicuramente dà più entusiasmo e energia per preparare la prossima partita contro una squadra organizzata e che gioca bene.- Siamo contenti perchè abbiamo vinto. Ma abbiamo fatto tante altre partite dove abbiamo giocato bene ma non le abbiamo trasformate nella vittoria Sono soddisfatto della crescita ora ci vuole continuità.- Sua evoluzione è molto buona. L'anno scorso giocava in Next Gen, formato nel nostro settore giovanile e complimenti a chi ci ha lavorato, ne abbiamo altri usciti da lì. Anche per necessità hanno dovuto crescere velocemente, da inizio stagione ha fatto bene e questo è il significato: non l quantità ma la qualità del minutaggio e lui è l'esempio.- Da un po' giochiamo ogni 3 giorni. Il nostro obiettivo è vincere domani, fare una grande prestazione.- L'obiettivo è vincere domani. Abbiamo due partite, due squadre forti però l concentrazione è per fare una grande partita domani e poi vedremo dove siamo.- Un po' di raffreddore ma niente di che, con una dormita sarà al 200% come i giocatori.- Non è il momento di pensarci.- Vedremo domani. Francisco non gioca da un po' di tempo, Kenan per precauzione l'abbiamo cambiato contro il Milan, Weston nel primo tempo un affaticamento ma ha finito la partita e avete visto come. Vedremo per domani. Domani in campo la miglior squadra possibile.