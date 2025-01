Niente Napoli per Danilo, torna in Brasile

AFP or licensors

Sul più bello, ecco servito il colpo di scena: la prossima squadra di Danilo non sarà il Napoli. Tramonta, definitivamente, l'ipotesi che il difensore della Juventus - ormai prossimo alla risoluzione del contratto - vada dunque a vestire la maglia del club partenopeo in questa seconda parte di stagione.Ma dove giocherà il classe 1991 dopo il suo addio alla Juventus? Le indiscrezioni circa un suo possibile ritorno in Brasile si sono concretizzate nella più solida delle realtà: Danilo, infatti, ha scelto di tornare in patria e adesso si accende la corsa tra i club verdeoro: Flamengo e Santos su tutti.

Oltre alla sua esperienza in bianconero, dunque, si chiuderà anche quella con la Serie A e, soprattutto, con il calcio europeo. In attesa che lo scenario assuma i crismi dell'ufficialità, ormai ci siamo: niente Napoli per Danilo, ad attenderlo c'è il Brasile.