La Juventus di Tudor come un giorno di sole dopo settimane di pioggia. Portate comunque un ombrello

Redazione Calciomercato

Se qualcuno voleva un reale ritorno al passato, nel senso strettamente legato all'epoca vincente, cosa c'è di meglio di un 1-0 con un rappresentante dellain? Per un po', boomer e (più) nuove generazioni devono accontentarsi di essere uniti nella fede. A Torino non è scontato, anzi: è quasi un dramma.Però la vittoria era ciò che contava."Le emozioni? Sì, belle. Ma qua c'è da portare le partite a casa". Nient'altro ha significato, pure in un contesto in cui il minimo sorriso è pieno di nostalgia, forza, sogni realizzati. No, ci sarà tempo per analizzare gli uffici facce e quel miscuglio di sensazioni che si fa benzina quotidiana. Nel mentre, bisogna instradarsi verso la qualificazione Champions.

Ma c'è stato un vero e proprio effetto? Sì, la realtà è che qualcosa si è visto, soprattutto nell'approccio. Poi forse è subentrata un po' di paura. La ricerca della verticalità si è notata dal primo minuto. E in particolare dal gesticolare dell'allenatore, che ha anticipato i tempi della rivoluzione -- perché ogni secondo e ogni minuto hanno un prezzo altissimo. Da evitare accuratamente di pagare.Tutto sommato, tutto giusto. Cioè: con una traccia da sfruttare sul futuro. Perché la manovra migliorerà, diversi giocatori sono cresciuti già a gara in corso e hanno trovato le contromisure - vedi Kelly, però pure Thuram, quindi non dipende solo dal momento -, e in generale Tudor avrà "una settimana piena" per arrivare a Roma potendo entrare di più nel cuore dei suoi giocatori e ancor di più nelle loro teste.Vorrebbero evitarlo tutti, dal primo all'ultimo uomo della Continassa.Un passaggio di testimone, insomma, c'è stato.è stato forse l'ultima immagine legata alla più bruttadi(che non è stata sempre così brutta, anzi: non lo è stata quasi mai), mentre Nico Gonzalez è la sensazione che qualcosa stia cambiando, che si possa giocare di sacrificio e qualità. Roma, ad aprile, è "sempre un bel posto in cui giocare".. Ecco: ieri un po' si è avuta, ma solo un po'. Come un primo giorno di sole dopo troppi di pioggia. C'è chi si fida, c'è chi comunque si porta l'ombrello.