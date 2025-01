Juventus, il mercato LIVE: è il giorno di Renato Veiga, occhio a Fagioli

Redazione Calciomercato

Ufficializzato Randal Kolo Muani, che ha esordito da titolare nel match di ieri sera contro il Napoli, lasta lavorando su più tavoli per aggiungere alla rosa di Thiago Motta un altro difensore, oltre a Renato Veiga, atteso nelle prossime ore a Torino. Occhio anche alle uscite, con la situazione di Nicolò Fagioli da monitorare con particolare attenzione.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.

Juventus, il mercato LIVE 26 gennaio

