Kolo Muani funziona a metà: il gol è importante, ma è una punta... arrotondata

AFP via Getty Images

La partita di Kolo Muani in Napoli-Juventus

E' stato un lampo. E non nel buio, ma nella luce perpetua del primo tempo.Nel momento in cui la Juventus si è trovata estremamente imprevedibile, la ricerca costante di una novità ha portato Thiago Motta a prendersi un rischio calcolato, specialmente negli ultimi giorni.Com'è andata? L'episodio, diventato gol, ha reso l'esperimento felice. Però nel complesso la partita del francese è stata tutto ciò che può essere una gara di un giocatore alla primissima esperienza in un contesto nuovo, di cui ha visto poco e sentito parlare molto.Ha segnato al sesto gol: precoce. Non il più precoce, perché l'ormai ex capitanoha saputo fare di meglio, sempre contro il Napoli, andando in rete al primo tocco assoluto. Era un'altra vita.Giusto o sbagliato, alla fine fu una scelta forte, di una dirigenza presente.Ma Kolo, che è partito centralmente e si è preoccupato parecchio di interscambiarsi, risultando effettivamente difficile da acciuffare, ha avuto praticamente solo quel merito lì: era al momento giusto sul rimpallo giusto, mostrando tutta la sua qualità in una girata di un lampo che è valsa l'illusione collettiva.Perché si è perso nei tentativi, nei tocchi, nella profondità mai servita realmente. Inghiottito dal poco coraggio della squadra.A lui Thiago ha chiesto e chiederà più presenza. Di rendere vivo l'attacco della Juve.Se sono rose, fioriranno. Sperando di non dover attendere primavera.