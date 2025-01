Romano - Fagioli, il Marsiglia prepara la sua mossa: la posizione della Juventus

Getty Images

La situazione di Fagioli

Ilè pronto a farsi avanti concretamente per. La conferma, dopo le prime voci rilanciate ieri sera da Sky, arriva da Fabrizio Romano, secondo cui però il club transalpino deve prima trovare una soluzione in uscita per. Al momento, poi, sembra esserci distanza tra le parti sulla formula dell'operazione: i francesi, infatti, puntano a un prestito (eventualmente con diritto di riscatto), mentre la Juventus vorrebbe un obbligo di acquisto, per monetizzare.La certezza, comunque, è che Fagioli resta in uscita, per quanto finora di offerte per lui non ne siano arrivate . Il centrocampista è rimasto in panchina anche nel match di ieri contro il Napoli , esattamente come martedì in Champions League contro il Brugge, dopo aver visto il campo per appena 10 minuti in totale nelle due recenti sfide di campionato contro Milan e Atalanta. Il suo destino, insomma, sembra segnato.