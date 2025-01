Sky - Marsiglia, nuovo tentativo per Fagioli: la formula

Nicolò Fagioli, la richiesta del Marsiglia

Un'altra serata in panchina per il centrocampista della Juventus Nicolò, quella dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli da cui la Juventus è uscita sconfitta per 2-1. Nicolò è infatti sul mercato e potrebbe lasciare Torino e la Vecchia Signora già in questa sessione invernale di calciomercato.Stando a quanto riferisce Sky il Marsiglia avrebbe chiesto alla Juventus in queste ore informazioni riguardo il giocatore, ma la volontà sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto. La Juventus invece vorrebbe la certezza di incassare in estate dalla sua cessione. Si tratta.