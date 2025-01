AFP or licensors

Eccola qui: la prima sconfitta stagionale è arrivata. A fine gennaio, sì. Ma il dolore è comunque importante, e l'attesa lunghissima non è che lenisca. Anzi.Arriva in casa della capolista, in una partita ben giocata nel primo tempo e assolutamente impalpabile nella ripresa. Immagine di questa Juventus, fino in fondo: