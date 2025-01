Kelly o Todibo, cosa farà la Juventus dopo Renato Veiga? La variabile Cambiaso può aprire un altro scenario

AFP via Getty Images

Kelly o Todibo: le prossime mosse della Juve

In attesa di concretizzare anche il colpo relativo a Renato Veiga, atteso a Torino nella serata di domenica 26 gennaio, laè già al lavoro per pianificare le prossime mosse di mercato. La sensazione forte è che il club bianconero possa operare un altro innesto all'interno del pacchetto difensivo, in modo da incrementare il numero di opzioni a disposizione di Thiago Motta.Sono due, di fatto, i nomi sui quali la Juventus sta perfezionando i suoi ragionamenti all'imbocco degli ultimi dieci giorni di calciomercato. Lloyd Kelly, difensore del Newcastle, è un profilo sul quale i bianconeri stanno lavorando, vista la possibilità di trattare con la formula del prestito a cui aggiungere, eventualmente, un'opzione di riscatto. Il nodo della questione, però, verte sulla cifra che, in tal caso, verrà pattuita con i Magpies.

Cambiaso 'porta' Hancko?

L'altro nome è quello di Jean-Clair Todibo. Il difensore francese era già stato molto vicino in estate, ma il blitz del West Ham aveva letteralmente colto di sorpresa Madama. A distanza di sei mesi, però, l'intreccio potrebbe riproporsi. Il classe 1999 non sta trovando molto spazio in quel di Londra e l'arrivo di Graham Potter in panchina non sembra aver cambiato questa situazione. Morale della favola, il West Ham - che ha preso il giocatore in prestito con obbligo - avrebbe aperto alla cessione del giocatore in prestito con diritto. Il calciatore, dal canto suo, ha mostrato piena disponibilità a sposare quel progetto che sembrava potesse essere già suo in estate.Attenzione, però, a cosa potrebbe concretizzarsi sull'asse Torino-Manchester. Se il City di Pep Guardiola decidesse di presentarsi con un'offerta monstre per Andrea Cambiaso, la Juventus potrebbe acconsentire alla partenza dell'esterno italiano per incassare denaro fresco da reinvestire su un profilo top, che in casa Juve è stato individuato in David Hancko.Sul difensore del Feyenoord la Juve sarebbe pronta ad investire parte dell'eventuale cifra incassata da Cambiaso sull'ex Fiorentina per portarlo subito all'ombra della Mole, senza dover aspettare la prossima estate. Nei prossimi dieci giorni, dunque, la situazione si preannuncia ancora tutta aperta, ma con una grande certezza: Renato Veiga rischia di non essere l'ultimo colpo di marca bianconera.