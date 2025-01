Juventus, ora si attendono proposte per Vlahovic. E se arriva l'offerta giusta adesso...

AFP via Getty Images



Un numero 9 dimenticato

Quattordici più sette più otto: fa. Non è una somma casuale, ma il totale dei minuti accumulati da Dusan Vlahovic nelle ultime tre partite con la. Non arriva neanche a una mezz’ora di gioco complessiva, un tempo troppo breve per lasciare il segno o provare a ribaltare le sorti di una squadra in difficoltà.Un dato che racconta tanto dello stato attuale del rapporto tra l’attaccante serbo e, e più in generale con l’ambiente bianconero.Il centravanti serbo, una volta considerato uno dei punti fermi della squadra, sembra ormai finito ai margini del progetto tecnico. Non solo non è più titolare, ma non è nemmeno il primo cambio nelle situazioni di emergenza. Un chiaro segnale di come Motta, evidentemente, non lo ritenga in condizione di sostenere il peso della squadra, né dal punto di vista fisico né da quello mentale.



La bocciatura di Thiago Motta



Il mercato attorno a Vlahovic

Dusanvive ormai nell’ombra. Il suo rendimento è calato drasticamente, tanto da non segnare in campionato da sei partite – intervallo in cui è stato anche fermo per due match a causa di un infortunio.L’esclusione prolungata assume i contorni di una bocciatura netta e inequivocabile. Non si tratta solo di perdere il posto a vantaggio di un nuovo arrivato – per quanto di talento – ma di un messaggio ben più forte:Thiago Motta ha evidentemente perso fiducia nel giocatore, che è apparso troppo volubile nel corso della stagione e ora anche troppo fragile in un momento in cui la Juventus ha bisogno di solidità e certezze. Il numero 9 bianconero non riesce più a trovare la via del gol e sembra aver smarrito quello smalto che lo aveva portato a segnare reti decisive contro squadre come il Manchester City e il Venezia.Con queste premesse, è inevitabile che il futuro ditorni sotto i riflettori. Alla terza panchina consecutiva, le voci di mercato si moltiplicano. La Juventus, che non ha mai nascosto l’intenzione di alleggerire il bilancio, potrebbe valutare seriamente la cessione del giocatore., una valutazione che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte: il club, che risparmierebbe sul pesante ingaggio; e lo stesso Vlahovic, che potrebbe cercare una rinascita altrove.