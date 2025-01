Juventus, le novità su Kelly: la posizione del Newcastle è solida

Getty Images



La posizione del Newcastle

La proposta iniziale della Juventus

Le prossime mosse della Juventus

La Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare il proprio reparto difensivo, ma la trattativa per Lloyd, difensore del, rimane in una fase di stallo. L’ostacolo principale è rappresentato dalla distanza tra le parti sulla formula del trasferimento.Il club inglese, infatti, non sembra intenzionato a fare concessioni. La richiesta resta chiara: Lloydpuò lasciare ilsolo a titolo definitivo. La valutazione del giocatore è fissata intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che i bianconeri stanno attentamente valutando prima di formulare una nuova offerta ufficiale.Nei giorni scorsi, la, una soluzione che avrebbe permesso al club torinese di gestire meglio l’investimento economico. Tuttavia, questa formula è stata immediatamente respinta dal Newcastle, deciso a monetizzare subito la cessione del difensore.In casa bianconera si riflette su come procedere. La priorità resta rinforzare il reparto arretrato con un profilo che possa garantire solidità e affidabilità, qualità che Lloyd Kelly ha dimostrato sia in Premier League che a livello internazionale. La dirigenza juventina sta valutando se adeguarsi alle richieste del Newcastle oppure se virare su altre opzioni di mercato.