La Stampa - Juventus, Tudor può essere l'allenatore del futuro: 'Sta convincendo tutti'

AFP via Getty Images

Tudor può restare alla Juventus?

Arrivato con cucita addosso l'etichetta del traghettatore, Igoralla Juventus inizialmente sembrava dovesse restare solo fino al Mondiale per Club. Adesso però il vento alla Continassa sembra essere decisamente cambiato. Tudor infatti dopo soltanto tre partite ha riportato la Juventus dove doveva stare.Il tecnico croato è stato in grado di trasmettere allaun'anima e della juventinità che tanto si era persa in quel ciclo di Thiago Motta che ora appare così lontano. Tudor in tre gare ha riportato la Juventus al quarto posto, quello che significa Champions League. Non solo, nelle prime tre contro Genoa, Lecce e Roma infatti si è tornata a vedere compattezza e risultati, esattamente ciò che era mancato in precedenza.Stando a quanto riferisce oggi La Stampa, qualora si centrasse la Champions League, ed Igor continuasse a mostrare quanto visto in queste prime tre gare, la volontà alla Continassa sarebbe quella di trattenere l'allenatore croato. Infatti, dalle parti del quartier generale bianconero, al momento tutti sono contenti dell'operato di Tudor che è stato in grado di ricompattare un gruppo che appariva in precedenza decisamente sfaldato.