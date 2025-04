Gazzetta - Juventus, ora il vento è cambiato: Yildiz sul mercato? Tutto dipende da un fattore, ma le idee sono chiare

Getty Images

Kenan Yildiz è al centro del progetto della Juventus. I numeri lo confermano. Infatti la nuova Juventus ed il nuovo tecnico Igor Tudor hanno scelto di appigliarsi al fantasista turco per ripartire e Kenan ha risposto subito presente. Si pensi che nelle ultime tre gare in due è stato decisivo: quelle con Genoa e Lecce. soltanto contro la Roma è stato imbrigliato nelle maglie giallorosse.



Juventus, che crescita di Yildiz



Kenan oggi è pienamente tornato al centro del progetto e a suon di dribbling e giocate ubriacanti condite da goal è diventato esattamente ciò che la Juventus cercava. Non dimentichiamo però che la sua carta di identità dice che è classe 2005. Cosa ci dimostra? Che avrà un futuro grandissimo davanti e che questo è solo l'inizio.



Kenan Yildiz può lasciare la Juventus?

Certo, la Juventus dal canto suo per confermargli fiducia e centralità nel progetto ha deciso in estate di assegnargli la maglia numero 10, quella delle leggende bianconere ed ora ha preso anche una decisione sul suo futuro.



La risposta è dipende. Infatti in estate come riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbero arrivare offerte importanti dalla Premier League. Da club come Manchester City, Manchester United e Chelsea. La Juventus potrebbe valutare la cessione di Kenan qualora non riuscisse a raggiungere un posto nella prossima Champions League. A quel punto senza premi UEFA sarebbe davvero difficile non cedere alle lusinghe. Diversamente però la volontà è chiara: andare avanti con Yildiz che è a mani basse il presente ed il futuro della Vecchia Signora.









