Juventus, il mercato LIVE: oggi contatto per Tomori, si attendono novità per Kolo Muani

Redazione Calciomercato

Il giorno dopo Juventus-Milan non si ferma comunque il mercato dei bianconeri, vittoriosi in casa con una bella prestazione. Cristiano Giuntoli ha parlato della situazione di Kolo Muani , spiegando che si sta lavorando per risolverla al più presto. Il d.t. bianconero ha affrontato anche la questione, spiegando che se dovesse arrivare un'offerta, la società la valuterà. Occhi dunque puntati al fronte uscite ed entrate, anche per quanto riguarda il reparto difensivo.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.

Juventus, il mercato live 19 gennaio

Nella giornata di oggi è previsto un contatto diretto per Tomori: sarà decisiva la volontà del giocatore. Si attendono novità nei prossimi giorni per il tesseramento di Kolo Muani. Quando può arrivare l'ufficialità? Tuttosport - Spuntano due nuovi nomi per la difesa: ecco Brassier e Kristensen. Le novità sui due giocatori