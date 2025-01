Kolo Muani, si attendono novità per l'ufficialità dal PSG

Juve, le novità sul tesseramento di Kolo Muani

La Juventus torna a vincere e lo fa soprattutto in casa, dove ci era riuscita solo 3 volte in questo campionato. Un successo voluto e meritato, infatti i bianconeri non sono mai davvero andati in difficoltà contro il Milan, trovando due reti in pochi minuti che hanno chiuso il match. Ieri non è potuto scendere in campo a causa della questione dei prestiti del PSG ancora da risolvere . Con il francese sarebbe stata una partita diversa? Non si può sapere, ma la probabilità di vederlo in campo sarebbe stata di certo alta.

Ma quindi, quando verrà ufficializzato Kolo Muani alla Juventus? Come ha detto ieri Cristiano Giuntoli, si sta lavorando. Nei prossimi giorni si attendono dunque novità importanti, con la speranza di vedere l'attaccante in maglia bianconera per la trasferta di Napoli.





