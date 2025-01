La Juve insiste per Tomori: previsto un contatto con il Milan, decisiva la volontà del giocatore

Getty Images

Juventus-Milan è finita ieri sera, o forse no. Già, perché se da un lato il terzo atto del match è terminato in favore dei bianconeri, dall'altro la partita continuerà, ma questa volta lontano dal campo. Gennaio chiama mercato, e sia la Juve che il Milan vogliono farsi trovare pronti: dopo aver chiuso i primi due acquisti (si attendono novità per l'ufficialità di Kolo Muani), la Juve non vuole mollare la presa per il secondo difensore , in particolare per. Nella giornata di oggi è previsto un contatto diretto con il Milan, con i bianconeri che offrono 25 milioni in totale, con la formula del prestito con obbligo di riscatto (5 per il prestito e 20 per il riscatto).

Juve, contatti per Tomori: la situazione

Tomori piace molto a Thiago Motta, e dunque è un obiettivo concreto per la Juventus. La cifra richiesta da Milan è di, e dunque sarà decisiva la volontà del giocatore per dare una svolta definitiva all'operazione. Nella giornata di oggi, come sopra citato, ci sarà un contatto diretto, e dunque il difensore ex Chelsea rimane in cima alla lista bianconera.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui