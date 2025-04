AFP via Getty Images

Roma-Juventus, TOP e FLOP al 45': Locatelli se lo inventa. Vlahovic, siamo sempre lì

Cristiano Corbo

2 minuti fa

5

Se l'è inventato, Manuel Locatelli. E la Juve ha sbloccato una partita che forse difficilmente avrebbe sbloccato da lì alla fine del primo tempo. Dopo un buon inizio, la squadra bianconera è stata intraprendente, con un buon piglio, la giusta attenzione. E persino i rischi inevitabili: li ha gestiti Kalulu, fondamentale in un paio di occasioni, poco lucido in altrettante situazioni. Però fondamentale. Totalmente.



Così, la Juventus si riscopre di carattere, e di ambizione, una forza raziocinante: a Roma, sta prevalendo la testa alla frenesia che solitamente compone chi deve dare una risposta. La cura Tudor è stata la tranquillità, le cose semplici.



Leggi TOP e FLOP al 45' nella gallery qui in basso.