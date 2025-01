The Athletic - Il Manchester City su Douglas Luiz: distanza con la Juventus sulla formula

Il Manchester City vuole Douglas Luiz: la situazione

Campo e mercato si intrecciano come mai in questi giorni e rimane in piedi anche il discorso legato a, che nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club diIl centrocampista brasiliano sta continuando a trovare poco spazio con Thiago Motta e dopo la titolarità nel derby con il Torino è tornato in panchina nelle ultime due partite, subentrando a gara in corso. Sull'ex Aston Villa c'è anche ilIl City è una delle squadre che si sta muovendo con più forza sul mercato e una delle priorità è rinforzare il centrocampo, orfano di Rodri che si è infortunato al ginocchio ormai da tempo e non rientrerà in questa stagione. Il club inglese, come riferisce The Athletic sta esplorando molteplici opzioni per rafforzare il reparto e tra questi c’è Douglas Luiz.

La posizione della Juventus su Douglas Luiz

Nessuna proposta ufficiale per ora ma un sondaggio del City. C'è però distanza per quanto riguarda la formula visto che, come si legge, gli inglesi cercherebbero il giocatore in prestito fino alla fine della stagione, senza obbligo di riscatto, mentre al momento