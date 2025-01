Tuttosport - Juve, spuntano altri nomi per la difesa: ecco Brassier e Kristensen

AFP via Getty Images

La Juventus archivia una bella vittoria contro il Milan: un successo che dà respiro ai bianconeri, necessario dopo la serie di pareggi e la sconfitta di Riyadh . Ma come accade spesso in casa Juve, il tempo è sempre poco, e dunque gli occhi sono già puntati al prossimo impegno. Martedì, infatti, ci sarà una trasferta molto importante di Champions League contro il, e sarà fondamentale trovare continuità. E gennaio chiama, e questo significa anche (e ancora) mercato: secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero due nuovi candidati per la difesa bianconera.

Juve, Brassier e Kristensen le novità per la difesa

Si tratta di, ma andiamo con ordine. Il primo è un difensore che può giocare sia da centrale che da terzino sinistro, ed è in forza al Marsiglia ma di proprietà del Brest. Attenzione però al Bologna, a cui piace il difensore il classe 1999. Kristensen gioca invece nel nostro campionato, con un'altra maglia bianconera, quella dell'Udinese: grande fisicità (è alto 198 centimetri) e duttilità, anche lui viene impiegato sia come centrale che come terzino, ma a destra. Restano comunque davanti i nomi di, ma la Juve non smette certo di guardarsi intorno.





