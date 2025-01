La differenza con le altre volte? La vittoria. Ma questa Juventus è sempre stata bella

Redazione Calciomercato

Ci voleva. E' il primo pensiero che arriva in un pomeriggio in cui i pensieri si erano ghiacciati. Un ko sarebbe stato un colpo fortissimo alla crisi. Un pareggio avrebbe assunto i toni di una litania infinita.Ecco: concentriamoci proprio qui.Ma va bene così. Anzi: per com'è arrivata, è proprio una vittoria ricostituente. Da cui si può ripartire, rifare, cambiare, vivere un'aria differente.

Lo Stadium è tornato a casa col sorriso, e non capitava da un po'. La Juventus affronta il futuro con fiducia, e non è più in apnea da mancanza di risultati. Sembra il frutto di un grande miracolo, invece è il frutto di quanto seminato. Raccolto, per una volta. O meglio: raccolto nel momento in cui non c'era nient'altro da fare se non prendere e portare a casa.