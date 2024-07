Mercato Juventus LIVE: 1 luglio

Il primo luglio segna ufficialmente l'apertura della finestra estiva di calciomercato.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Giuntoli ha già portato a termine qualche cessione ma ci sono ancora molti giocatori destinati a lasciare il club. Abbiamo fatto il punto della situazione di tutti coloro che sono in uscita. Occhio al Marsiglia su Manuel Locatelli. Al momento il club francese non ha ancora fatto passi concreti ma resta vigile sul centrocampista, che ritroverebbe De Zerbi, suo grande estimatore- Inizia ufficialmente il calciomercato. La sessione chiuderà il 30 agosto.





