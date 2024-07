La situazione Soulé



Il sogno sugli esterni

Sulle ali dell'entusiasmo. O comunque con un paio d'esterni niente male. Lasi farà qui, decisamente qui. A prescindere dal sistema di gioco - che conta sempre meno -, i bianconeri si stanno impegnando per regalarsi un profilo di livello. In grado di saltare l'uomo. Di riscrivere il peso offensivo di tutta la squadra.Servono delle ali, e il primo pensiero è che un giocatore così, in rosa, in realtà già pare esserci. Chi? Beh,. Un punto interrogativo fatto di scatti brucianti, e spesso solo di quelli. Per Thiago Motta non sarebbe un titolare inamovibile, e con il contratto in scadenza nel 2025 Federico non è più il centro di gravità bianconero.Situazione per situazione, molto si capirà naturalmente strada facendo. Pure per le offerte che potrebbero arrivare. Non solo, in uscita: ancheè un nome fortemente spendibile sul mercato internazionale. Dagli incontri (del passato) è emerso un prezzo per Matias, che si aggira attorno aiDovesse arrivare una proposta del genere, allora la Juve ci penserebbe eccome. Anzi: probabilmente deciderebbe pure.Se non arriva? Varrebbe tantissimo la pena dare un'occasione al giocatore, che perresta parecchio. Da Juventus del futuro, ma anche del presente.Si coltiva intanto un sogno, alla. Cioè: quello di occupare questa casella con un vero e proprio colpo di teatro. Un nome? Potrebbe essere Sancho, non esattamente in saldo dal Manchester United, ma comunque in uscita. Chiara.Ilvorrebbe riportarlo a, ma non alle cifre richieste dal Manchester. Che tiene la posta alta, naturalmente senza sconti nemmeno per la Juve. Il desiderio di Giuntoli è quello di strapparlo in prestito per poi parlarne più avanti. Con altro budget e altre dinamiche. Non è impossibile. Il giocatore può dare una grossa mano.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui