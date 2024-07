L'obiettivo della, in caso di cessione di Federico, è realizzare una plusvalenza. Attualmente, il valore residuo dell'operazione Chiesa a bilancio è di circa 14,9 milioni di euro. Pertanto, qualsiasi offerta superiore a questa cifra rappresenterebbe un guadagno per il club. La richiesta della dirigenza bianconera per il costo del cartellino di Chiesa è di non meno di 30-35 milioni di euro, come riporta calciomercato.com. Questa cifra consentirebbe alla Juventus non solo di coprire il valore residuo, ma anche di ottenere un significativo profitto, contribuendo positivamente alle finanze del club.