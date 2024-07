Juventus, Locatelli può partire?

Come la permanenza di Rabiot può cambiare gli scenari

e sarà quindi regolarmente a disposizione di Thiago Motta già dal 10 luglio, primo giorno del raduno bianconero. Dopo stagioni complicate, il centrocampista della Juventus vuole riscattarsi e riprendersi anche la nazionale. I tanti movimenti che il club sta facendo in mezzo al campo però cambieranno lo status del giocatore, non più titolare inamovibile, anzi, tutt'altro. Può incidere questo sul mercato?Locatelli ha un contratto fino al 2028 e non è tra i giocatori in uscita non essendo arrivate al momento neanche offerte concrete. Come riferisce Tuttosport, ilneo tecnico del club francese che ha allenato il giocatore negli anni al Sassuolo.Lo scenario sul classe 1998, si legge sul quotidiano, i potrebbe mutare in seguito alla risposta di Rabiot e a seconda del responso sulla proposta di rinnovo. Il francese, che da oggi non è più ufficialmente un tesserato della Juventus, essendo scaduto il contratto, deve ancora comunicare al club quale sarà il suo futuro. E' chiaro cheSolo ipotesi e scenari futuri però, niente di più, per il momento.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui