Il segnale di oggi su Rabiot: la posizione della Juventus

Il contratto di Adriencon laè ufficialmente scaduto oggi, ma a differenza di altri giocatori, il club non ha annunciato alcun addio. Questa mancanza di comunicazione ufficiale suggerisce che la speranza di trattenere il centrocampista francese è ancora viva. Alla, la sede del club, non intendono mollare finché c'è anche solo una possibilità di raggiungere un accordo.Laha presentato auna proposta allettante: un contratto triennale con opzione per un ulteriore anno, a 7,5 milioni di euro a stagione. Inoltre, c'è una promessa importante che potrebbe fare la differenza nelle trattative: la garanzia che Rabiot diventerebbe il capitano bianconero dopo l'addio di Danilo. Questo ruolo di leadership potrebbe essere un elemento decisivo per convincere il giocatore a restare.Rabiot è diventato unaper la Juventus, grazie alle sue prestazioni costanti e alla sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave. La sua esperienza e il suo talento sono risorse preziose per il club, che riconosce l'importanza di mantenere giocatori di alto livello per continuare a competere ai massimi livelli in Serie A e nelle competizioni europee.Nel frattempo, la situazione resta in bilico., e i tifosi bianconeri sperano in un epilogo positivo. Alla Continassa, l'ottimismo e la determinazione non mancano. L'obiettivo è convincere Rabiot che il suo futuro è ancora in bianconero, puntando non solo sull'aspetto economico, ma anche su quello emotivo e di carriera.I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Rabiot continuerà a vestire la maglia della Juventus o se la sua avventura a Torino giungerà al termine. La Juventus, dal canto suo, è pronta a fare tutto il possibile per trattenere uno dei suoi giocatori più preziosi e carismatici.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui