Adrien, dopo Francia-Belgio, parla così dalla Germania.- "Sono concentrato al 100% sull'Europeo. Poi vedremo"- "Non posso dire di essere sorpreso dall'eliminazione dell'Italia. Dopo la fase a gironi potevamo aspettarcelo. La Svizzera era arrivata molto più in forma, per questo non sono sorpreso. L’Italia è una Nazionale giovane e aveva bisogno di tempo per lavorare col nuovo allenatore. Avranno occasione di fare meglio nei prossimi anni".- "Sì, credo sia logico, penso che avremmo potuto anche fare meglio per il punteggio. Avevamo la palla, avevamo il controllo del gioco, loro hanno difeso molto e sono stati anche maldestri. Abbiamo spinto fino alla fine e abbiamo vinto. Come ho detto prima, siamo molto bravi, molto solidi, con un blocco molto compatto che è difficile da superare. Anche nei duelli uno contro uno siamo stati molto bravi, questa è la nostra forza. Non abbiamo mai mollato ed è stata una grande vittoria. Forse vi sto ingannando (ride). Ma davvero, ci abbiamo lavorato, ne abbiamo parlato, ma l'allenatore ha deciso di fare le cose in modo diverso oggi. Bisogna chiedergli il perché. Siamo professionisti e ci adattiamo".- "Sono dispiaciuto per l'espulsione, l'arbitro è stato piuttosto severo, ma ci sono ragazzi che faranno il loro lavoro. Sono fiducioso per il futuro. Spero di tornare per la semifinale".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui