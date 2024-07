Morata in Arabia Saudita: le voci dalla Spagna

Álvaroè molto vicino a lasciare l’Atlético Madrid per trasferirsi all’Al-Qadsiah, segnando un importante cambiamento nella sua carriera calcistica. A riportarlo è il portale Relevo: l'attaccante spagnolo, impegnato attualmente agli Europei, sembra pronto a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita, dove si unirà probabilmente a Nacho, suo ex compagno ai tempi del Real Madrid.Il club saudita ha mostrato grande determinazione nel portarenelle sue fila, dimostrata dalla disponibilità a pagare la clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Ma l'impegno finanziarionon si ferma qui: complessivamente, l'operazione dovrebbe costare circa 50 milioni di euro, cifra che comprende anche l'ingaggio dell'attaccante. Questa mossa sottolinea l'ambizione del club di emergere come una forza significativa nel panorama calcistico internazionale, attraendo talenti di primo piano come Morata.Morata stesso aveva recentemente lasciato intendere la possibilità di un addio. In una dichiarazione che ha fatto il giro dei media, l'attaccante ha affermato: "Se vedo l’Atlético cercare 8 attaccanti sul mercato, immagino di non essere la priorità del club". Queste parole riflettono un certo disincanto riguardo alla sua posizione nella squadra e suggeriscono che il trasferimento potrebbe essere una decisione positiva per la sua carriera.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui