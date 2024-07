In casa Juve, le voci di mercato non si fermano mai. Oggi emergono nuovi rumor su un possibile interesse dellaper Teun, centrocampista olandese. Il giocatore è (ancor di più) tra i principali obiettivi, il club valuta ora un'offerta per portarlo a Torino. Un'importante notizia riguarda invece Khephren. Il centrocampista francese, che era in lista per partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, non sarà presente nella lista di Thierry Henry. Motivo? La Juve non ha dato l'okay.Intanto, il portiere Micheleè atteso a Torino venerdì per le visite mediche. Il giocatore del Monza sembra ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera, andando a rinforzare il reparto portieri della Juventus. L'accordo tra i due club è stato trovato, e ora si attende solo l'ufficialità.