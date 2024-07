Vasilije(18 anni) è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il contratto del centrocampista offensivo montenegrino, classe 2006, è stato depositato in Lega Serie A. Adzic arriva dal Buducnost Podgorica a titolo definitivo per una cifra stimata intorno ai 2 milioni di euro più bonus. Il giovane talento ha firmato un contratto di 5 anni con la Vecchia Signora.Secondo le ultime informazioni, Adzic inizierà il suo percorso nella Juventus con la squadra Under 23 in Serie C. Tuttavia, il nuovo allenatore Thiago Motta, noto per la sua fiducia nei giovani talenti, seguirà con attenzione i progressi del montenegrino. La Juventus, dimostrando grande fiducia in Adzic, ha deciso di occupare uno dei due slot disponibili per tesserare calciatori extracomunitari in questa finestra estiva di trasferimenti pur di assicurarsi il giovane talento sin da subito.